8 أطفال ضحايا قصف قوات النظام السوري على إدلب خلال يومين

استهدفت قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، محافظة إدلب بالمدفعية ما أدى لمقتل قتل 4 أطفال وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر في المعارضة السورية الجمعة، بأن "قوات النظام ومجموعات إيران استهدفتا بقصف مدفعي قرية كنصفرة جنوبي محافظة إدلب، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد".

كما أوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التي قامت بعمليات الإنقاذ، أن 4 أطفال قتلوا في القصف، فيما جرح مدنيان آخران تم نقلهما إلى المستشفى.

وبذلك يبلغ عدد الأطفال الذين قتلهم نظام الأسد في إدلب خلال يومين 8 أطفال.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.