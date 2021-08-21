الجيش الإسرائيلي يعتدي على متظاهرين قرب حدود غزة بقنابل الغاز

أطلق الجيش الإسرائيلي، السبت، قنابل غاز مسيل للدموع تجاه متظاهرين اقتربوا من السياج الفاصل على حدود قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز على عشرات الشبان لدى اقترابهم من السياج الفاصل للحدود الشرقية لمدينة غزة، خلال مشاركتهم في مهرجان تنظمه الفصائل الفلسطينية في الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى.

وذكر المراسل، أن قنابل الغاز تسببت بحالات اختناق بين المتظاهرين، وتم إسعافهم ميدانيا.

وفي وقت سابق السبت، توافد مئات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة مع إسرائيل، للمشاركة في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى.

والخميس الماضي، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على حدود قطاع غزة تحسبا لمواجهات مع الفلسطينيين.

ويوافق 21 أغسطس/ آب 2021 (السبت)، الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى على يد شخص أسترالي الجنسية يدعى مايكل دنيس روهن.

ووقع الحادث في 21 أغسطس 1969، والتهمت النيران حينها كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية من المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.