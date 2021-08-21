"ي ب ك" الإرهابي يعتقل 28 شاباً بالرقة السورية لتجنيدهم قسراً

اعتقل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي 28 شابا في الريف الغربي من محافظة الرقة السورية، لتجنيدهم قسرا في صفوفه.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، السبت، أن مسلحي التنظيم الإرهابي داهموا، الجمعة، منتزهاً على نهر الفرات قرب بلدة "المنصورة".

وأوضحت أن المسلحين اعتقلوا 28 شابا ونقلوهم إلى منطقة "الطبقة" بريف الرقة الغربي، استعدادا لنقلهم نحو معسكرات التجنيد الإجباري التابعة للتنظيم.

ومنذ بدء سيطرته على مناطق واسعة شمالي شرقي سوريا في عام 2012 اعتقل التنظيم عشرات آلاف الشبان وجندهم إجباريا في صفوفه.

وجنّد "ي ب ك/ بي كا كا" عددا كبيرا من الأطفال بقوة السلاح بعد اختطافهم في مناطق سيطرته داخل سوريا.