أزمة تسريح المغتربين اليمنيين في السعودية تتحول إلى قضية رأي عام

طلبت الحكومة اليمنية السلطات السعودية العمل على معالجة أوضاع اليمنيين العاملية والمغتربين في المملكة.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك إلى "إحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية".

وأعرب المجلس "عن ثقته في تجاوب الأشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والأخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما".

وناقش المجلس "بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة للدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وتجاوز الآثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي"، حسب المصدر ذاته.

وحسب تقارير صحفية يمنية، قامت السعودية مؤخرا بإنهاء عقود العديد من المغتربين اليمنيين العاملين جنوبي المملكة، بينهم مئات الأكاديميين والأطباء، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي سعودي بالخصوص حتى الساعة 17:15 ت.غ.

وأطلق ناشطون يمنيون حملة مستمرة حتى اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.

وتحولت أزمة المغتربين اليمنيين إلى قضية رأي عام في البلاد التي تواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.

ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة حول عدد المغتربين اليمنيين في السعودية، لكن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) قدر عددهم في أغسطس /آب الجاري بحوالي مليونين.‎