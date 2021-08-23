لبنان يقرر اعتماد التعليم الوجاهي 4 أيام أسبوعياً

أعلنت لبنان، الاثنين، عودة التعليم في المدارس الرسمية اعتبارا من 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تكون حضوريا (وجاهيا) 4 أيام أسبوعيا، واليوم الخامس عن بعد.

وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب، في مؤتمر صحفي، إننا "قررنا العودة الى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".

وأضاف المجذوب أن التعليم في المدارس الرسمية سيبدأ في 27 سبتمبر، بينما في المدراس الخاصة، يبدأ بين سبتمبر ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، دون تحديد تاريخ.

وأوضح أنه "سيتم اعتماد 4 أيام تعليم حضوري في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدني، فيما يكون اليوم الخامس للتعليم عن بُعد للكفايات بسبب أزمة المحروقات"، التي تؤثر على انقطاع الكهرباء وحركة النقل.

وجراء انتشار فيروس كورونا، اعتمدت المدارس في لبنان التعليم عن بعد خلال العامين الماضيين.

واعتبر المجذوب أن "النظام السياسي في لبنان لم يعط يوماً الأولوية للقطاع التربوي".