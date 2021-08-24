استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

استشهد طفل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "الطفل عماد حشاش (15 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين".

وأوضحت أن "حشاش" أُدخل في ساعة مبكرة من اليوم مستشفى رفيديا الحكومي لإصابته برصاصة نارية في الرأس، قبل أن يُعلن عن وفاته فيما بعد.

فيما قال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة لاعتقال فلسطينيين مطلوبين، واندلعت على إثرها مواجهات مع عدد من الشبان الغاضبين.

وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رد الشبان برشقها بالحجارة.

فيما أفاد مصدر طبي في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، لمراسل الأناضول، إن مواطنا وصل قسم الطوارئ مصابا برصاص حي، وبحالة خطيرة، وتوفي خلال محاولة إنقاذ حياته.

وعادة ما تندلع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال فلسطينيين من منازلهم.