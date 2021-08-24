وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة المؤتمر الدولي حول ليبيا

التقت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، مع مبعوث الأمم المتحدة، يان كوبيش، وجرى الحديث عن الترتيبات لعقد مؤتمر دولي "خلال المدة القريبة القادمة"، بهدف "تفعيل مبادرة استقرار ليبيا".

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، إن المنقوش وكوبيش بحثا، في لقاء بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، "الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها".

وأكد الجانبان على "المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 (العسكرية) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية".

وما يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

كما تطرق لقاء المنقوش وكوبيش إلى "الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، وفق البيان.

وأضافت الوزارة أنهما تباحثا أيضا حول "ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة".

وأوضحت أنه من المقرر أن يخصص المؤتمر، الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي، لتفعيل وتنفيذ بنود مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين 2 (في 23 يونيو/ حزيران الماضي).

وفي يونيو الماضي، قالت المنقوش إن هذه المبادرة تتضمن إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا، وتنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضحت أن المبادرة ستعمل على خلق آليات تنفيذية لوضع برنامج زمني واضح لانسحاب المرتزقة، بالإضافة إلى آليات لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية، وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار.