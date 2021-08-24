3 تفجيرات تستهدف أرتالاً لقوات التحالف جنوب ووسط العراق

فجر مجهولون، الثلاثاء، 3 عبوات ناسفة في أرتال للتحالف الدولي جنوب ووسط العراق، وفق مصدرين أمنيين للأناضول ووزارة الدفاع العراقية.

وقال الملازم في شرطة ذي قار جميل الحسيني، للأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار (جنوب)".

وأوضح أن الهجوم "لم يخلف إصابات بشرية، فيما تضررت إحدى شاحنات الرتل"، مشيرا أن السلطات المختصة "بدأت تحقيقاً في الحادث لملاحقة المسؤولين عنه".

وفي سياق متصل قال ضابط في شرطة بابل (وسط)، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في رتل شاحنات تحمل معدات للتحالف الدولي على الطريق السريع على حدود محافظة الديوانية".

وأضاف المصدر أن الانفجار "تسبب بأضرار مادية في إحدى الشاحنات دون وقوع إصابات بشرية".

وحتى الساعة (10:00) ت.غ لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجومين، كما لم يصدر تعقيب من السلطات العراقية أو التحالف الدولي حول الأمر.

وفي محافظة المثنى (جنوب) قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، إن "رتلاً للتحالف الدولي تعرض لانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي".

وأضافت أن الرتل "كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية"، دون مزيد من التفاصيل فيما إذا كان الهجوم قد خلف خسائر من عدمه"، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عنه.

وفي الأشهر الأخيرة، يشن مجهولون هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات؛ إذ هددت مراراً باستهداف القوات الأمريكية إذا لم تغادر البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن في 26 يوليو/ تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.