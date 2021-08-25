المغرب "يأسف" لقطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية معه

أعرب المغرب عن "أسفه" لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه، واصفاً القرار بأنه "غير مبرر بالمرة".

كانت الجزائر قد أعلنت قرار قطع العلاقات رسميا يوم الثلاثاء، وذكرت سلسلة من الأفعال التي زعمت أنها عدوانية من جانب المغرب.

وفي بيان صدر الليلة الماضية، قالت وزارة الخارجية المغربية إن خطوة قطع العلاقات "متوقعة بالنظر إلى منطق التصعيد الملاحظ في الأسابيع الأخيرة."

وأضاف البيان أن المغرب يرفض تماما الذرائع من وراء تلك الأفعال التي اعتبرها كاذبة وسخيفة.

ويأتي هذا التصعيد من جانب الجزائر بعد فترة من التوتر بين الجارين وعقود من الخلافات كانت حدود كل منهما مغلقة فيها في وجه الأخرى.

وقد ندد وزير الخارجية الجزائري "بعمليات التجسس الكبيرة والمنظمة" التي تقوم بها المغرب، في إشارة إلى مزاعم بأن المخابرات المغربية استخدمت برنامج تجسس بيغاسوس الإسرائيلي ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

من جانبها، رفض المغرب تلك الاتهامات بشدة.