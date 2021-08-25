باريس تدعو إلى الحوار حلا لأزمة الجزائر والمغرب

دعت فرنسا، الأربعاء، الجزائر إلى اعتماد مبدأ "الحوار" مع المغرب من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية على لسان أحد متحدثيها، في أعقاب إعلان الجزائر قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب.

وذكر البيان أن فرنسا "ستظل ملتزمة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة من أجل توطيد استقرارها وازدهارها".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب، بداية من اليوم (الثلاثاء)؛ نظرا لـ"توجهات عدائية" للرباط، فيما أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة" التي بنت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معه.

وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".