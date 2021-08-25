ولي العهد السعودي يتسلم "رسالة خطية" من أمير قطر حول تعزيز العلاقات

تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، "رسالة خطية" بعثها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وسلم الرسالة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقاء مع "ابن سلمان" بمدينة نيوم شمال غربي السعودية، وفق مصدرين رسميين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن ولي العهد تسلم، خلال استقبال وزير خارجية قطر، رسالة خطية من الشيخ تميم.

فيما ذكرت الوكالة القطرية أن الرسالة "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وفي سياق متصل، اجتمع وزير الخارجية القطري مع مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية السعودي بالإنابة، في مدينة نيوم، و"استعرضا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية".

وشهد الاجتماع "التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي"، الذي يرأسه الشيخ تميم وابن سلمان، وفق وكالة الأنباء القطرية.

يذكر أن مجلس التنسيق القطري السعودي "آلية للدفع بالعلاقات الثنائية وشراكة البلدين إلى آفاق أرحب"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، أشاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعلاقات بلاده مع قطر، واصفا إياها بأنها "جيدة جدا".

وخلال قمة خليجية في مدينة العلا السعودية، جرى الإعلان في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مصالحة أنهى أزمة سياسية حادة بدأت في يونيو/ حزيران 2017، قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إرهابية، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

واستأنفت السعودية وقطر فتح المعابر وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة لتسمية سفيرين للمرة الأولى منذ 2017.