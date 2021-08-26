الأردن يعبر عن أسفه لتوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب ويدعو للحوار

أعرب الأردن، الخميس، عن أسفه للتطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الجزائرية المغربية، ودعا إلى "تغليب لغة الحوار"؛ لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عبرت خلاله عن أملها بـ "تغليب لغة الحوار وحل جميع الخلافات عبرها للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة، ويرسخ دور البلدين الهام في منظومة العمل العربي المشترك".

وأكدت الوزارة حرص المملكة الدائم على "تعزيز العمل العربي المشترك، ورأب الصدع بين جميع الأشقاء، وإدامة التواصل والحوار، خدمة لمصالح جميع الأشقاء والقضايا العربية".

وأعلنت الجزائر، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارها المغرب، جراء ما قالت إنها "سلسلة مواقف وتوجهات عدائية".

وتاريخيا، هذه المرة الثانية التي يصدر فيها مثل هذا القرار، ففي 1976 اتخذت الجزائر خطوة مماثلة تجاه جارتها الغربية.