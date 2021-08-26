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مستشار الأمن الوطني الإماراتي يصل قطر في زيارة رسمية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.08.2021 15:26
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلاً مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد رويترز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلاً مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد (رويترز)

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد وبحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووصل ابن زايد للدوحة على رأس وفد إماراتي، استقبله الشيخ تميم بالديوان الأميري بالدوحة الخميس، وفق وكالتي الأنباء الإماراتية والقطرية.

وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين".

ونقل المسؤول الإماراتي إلى أمير قطر، تحيات الشيخ خليفة بن زايد، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

فيما أعرب الشيخ تميم بن حمد عن أمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التطور والرخاء، حسب المصدرين.

وفي وقت سابق الخميس، وصل مستشار الأمن الوطني الإماراتي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة غير محددة المدة.

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