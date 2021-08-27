تدمير ثالث مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت الحدود السعودية خلال يومين

أعلنت السعودية تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه حدودها، في ثالث هجوم خلال يومين.

ووفق بيان للتحالف السعودي الإماراتي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (جنوبي المملكة)".

وأضاف البيان أن "مليشيا الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وحتى الساعة 9:30 ت.غ، لم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا على بيان التحالف.

وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس، أعلن ‏‎التحالف، في بيانين منفصلين، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف، الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات.

وفي 18 من الشهر ذاته، قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة الحوثي شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة، وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.