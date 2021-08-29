الجزائر تحدد موعدا لانتخابات محلية مبكرة

وَقَّعَ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مرسوما حدد بموجبه 27 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم موعدا لانتخابات محلية مبكرة على مستوى مجالس الولايات والبلديات.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن تبون وَقَّعَ مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) لانتخابات محلية في 27 نوفمبر المقبل.

كما تضمن المرسوم الشروع في مراجعة قوائم الناخبين بين 5 و15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق البيان.‎

وينص قانون الانتخابات في الجزائر على تنظيم الانتخابات المحلية في أجل أقصاه 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة (اليوم الأحد).

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، أعلن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر أن الانتخابات المحلية ستجرى في نوفمبر المقبل، في حال تحسن الوضع الصحي بالبلاد، في ظل جائحة "كورونا".

وقانونيا، تنتهي الولاية الحالية للمجالس الشعبية (على مستوى البلديات والولايات) في نوفمبر 2022، ما يعني أن تبون سيصدر لاحقا قرارا بحلها.

وعقب انتخابه، عام 2019، وعد تبون بتعديل الدستور وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية (جرت في يونيو/ حزيران الماضي)، إضافة إلى حل مجالس البلديات والولايات وانتخاب أخرى جديدة.

ويُقصد بالانتخابات المحلية في الجزائر اختيار أعضاء المجالس البلدية وعددها ألف و541، ومجالس الولايات وهي 58.

ومنذ أسبوعين، يتراجع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر، بعدما بلغ مستويات قياسية شهدت البلاد بموجبها موجة ثالثة، حسب السلطات.

وحتى مساء الأحد سجلت الجزائر إجمالا 195 ألفا و162 إصابة، منها 5 آلاف و209 وفيات و132 ألفا و668 حالة تعاف.