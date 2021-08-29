عاهل الأردن يؤكد لـالدبيبة وقوف المملكة إلى جانب ليبيا

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا ودعمه للجهود التي تحمي أمنها وسيادتها.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ووفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه، تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وحسب المصدر ذاته، أكد الملك عبد الله وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها.

ولم يحدد بيان الديوان موعد وصول الدبيبة للمملكة ومدة زيارته لها.