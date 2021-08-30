الحكم بالسجن 7 سنوات على مسؤولين عراقيين اثنين بتهمة الرشوة

حكمت محكمة عراقية بحكم أولي بالسجن 7 سنوات بحق مسؤولين اثنين بتهمة تلقي "الرشوة".

ووفق بيان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، "أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، حكماً بالسجن 7 سنوات، بحق مسؤولين اثنين بتهمة الرشوة".

وأفاد البيان بأن المسؤولين المتهمين كانا يتوليان منصبي مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل، ومدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة ذاتها.

ويعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدوره، وفق القانون العراقي.

وفي أغسطس/آب 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، باتت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.