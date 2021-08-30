القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

السفير البحريني.. رابع سفير عربي في تل أبيب يستلم مهامهة غداً

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.08.2021 15:23
آخر تحديث في 30.08.2021 15:26
الإمارات والبحرين توقعان اتفاق السلام مع إسرائيل الفرنسية الإمارات والبحرين توقعان اتفاق السلام مع إسرائيل (الفرنسية)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفير البحريني لدى تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، سيصل إسرائيل غدا الثلاثاء لتولي مهامه رسميا.

وقالت الهيئة: "يصل السفير البحريني الجديد لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، غدا على متن رحلة جوية لطيران الخليج، تهبط في مطار بن غوريون".

وكانت البحرين أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس/آذار أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة، هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حكمت محكمة عراقية بحكم أولي بالسجن 7 سنوات بحق مسؤولين اثنين بتهمة...
مختارات