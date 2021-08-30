السفير البحريني.. رابع سفير عربي في تل أبيب يستلم مهامهة غداً

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفير البحريني لدى تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، سيصل إسرائيل غدا الثلاثاء لتولي مهامه رسميا.

وقالت الهيئة: "يصل السفير البحريني الجديد لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، غدا على متن رحلة جوية لطيران الخليج، تهبط في مطار بن غوريون".

وكانت البحرين أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس/آذار أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة، هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.