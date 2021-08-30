عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله لأول مرة

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول لقاء بينهما في رام الله بحسب مسؤول فلسطيني وقناة عبرية.

وقال حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عبر "تويتر"، إن "الرئيس عباس التقى مساء اليوم (الأحد) في رام الله السيد بني غانتس".

وأضاف أنه تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) أن غانتس التقى عباس في رام الله، وأبلغه أن "تل أبيب مستعدة لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية".

وبحث غانتس مع عباس، عبر اتصال هاتفي في يوليو/ تموز الماضي، الحاجة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين