وفاة قنّاص إسرائيلي أُصيب قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة

أُعلن في إسرائيل، اليوم الإثنين، عن وفاة جندي إسرائيلي، أُصيب قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة أثناء قنصه متظاهرين فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بارئيل شموئيلي (21 عاما)، توفي متأثرا بجروح بالغة أُصيب بها.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدسه على الجندي، عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة، أثناء قنصه متظاهرين فلسطينيين.

وكان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرا فلسطينيا، برصاص القناصة الإسرائيليين، في ذلك اليوم، وتوفي اثنان منهما في وقت لاحق، (بينهما طفل) متأثرين بجراحهما.

وآنذاك، وردا على إصابة القناص، شنت مقاتلات إسرائيلية، غارات على مواقع تتبع لحركة حماس، ردا على إصابة "شموئيلي".