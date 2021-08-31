طهران تعلن جولة رابعة من المحادثات مع السعودية بعد تشكيل الحكومة الإيرانية

صرح السفير الإيراني لدى بغداد بأن إيران تخطط لإجراء جولة رابعة من المحادثات مع السعودية في العراق بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

وفيما تخوض إيران والسعودية منذ سنوات حروباً بالوكالة عبر حلفاء لهما في المنطقة في اليمن وسوريا وغيرهما، قطع البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016.

وأكدت إيران علنا لأول مرة إجراء محادثات مع السعودية في مايو/أيار قائلة إنها ستبذل قصارى جهدها لتسوية القضايا بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين انتخب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد وأدى اليمين في الخامس من أغسطس/آب.

وجاء إعلان خطط المحادثات الجديدة التي نقلتها وكالة أنباء‬ الطلبة الإيرانية بعد أيام من عقد قمة إقليمية في بغداد للمساهمة في تخفيف حدة التوتر بين جيران العراق.

وقال السفير إيراج مسجدي للوكالة: "عقدنا ثلاث جولات تفاوض مع الجانب السعودي وستعقد الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة".

والأربعاء الماضي أقر البرلمان الإيراني جميع مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية باستثناء واحد.