اشتباكات بين قوات حكومية وحركة مسلحة في العاصمة السودانية

اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، اشتباكات بين قوات حكومية مشتركة وحركة مسلحة موقعة على اتفاق السلام.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "السوداني" (مستقلة)، عن مصدر أمني، قوله إن الاشتباكات اندلعت بضاحية "سوبا" جنوبي الخرطوم، دون تسمية الحركة.

وأفاد المصدر ذاته، أن "الاشتباكات جرت بالذخيرة الحية بين قوات أمنية مسلحة من الشرطة والدعم السريع وقوات تتبع لحركة مسلحة".

وأضاف أن "أسباب الاشتباكات تعود لاستقرار الحركة بالضاحية، حيث اختارت أحد المجمعات السكنية مقرا لها بعد توقيع اتفاق السلام، رافضةً إخلاءه".

وذكر شهود عيان، أن قوات الأمن انتشرت في الشوارع المؤدية إلى منطقة الاشتباكات لمنع المواطنين من الوصول إليها.

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق حول الموضوع، حتى الساعة 13:20 (ت.غ).

وبرعاية من جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة منضوية ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اتفاقا لإحلال السلام بالبلاد، في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.