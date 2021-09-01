الأحزاب التركمانية العراقية تخوض الانتخابات بقائمة واحدة للمرة الأولى

أعلن رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، أن أحزاب التركمان في العراق ستخوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، تطرق فيها توران إلى أوضاع التركمان في العراق والانتخابات المبكرة التي ستشهدها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكد رئيس الجبهة التركمانية عدم تجاهلهم لاحتمالات حدوث انتهاكات في الانتخابات المرتقبة، كما هو الحال في سابقتها.

وأعرب عن توقعه بمشاركة أكبر لتركمان العراق، في الانتخابات المقبلة.

وأردف: "لأول مرة منذ عام 2005، ستخوض الأحزاب التركمانية الانتخابات ضمن قائمة موحدة".

وناشد "توران" التركمان بدعم مرشحيهم في الانتخابات، لافتاً إلى حدوث توافق هو الأول بهذا المستوى بين الأحزاب التركمانية.

وشدد على أنهم يعملون للحصول على مناصب وزارية في الحكومة وباقي مناصب الدولة، من خلال الانتخابات المقبلة.

ويتنافس في الانتخابات العراقية المقبلة، 17 مرشح تركماني ضمن قائمة الجبهة التركمانية العراقية التي يرأسها "توران".