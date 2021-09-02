انطلاق قمة ثلاثية "فلسطينية مصرية أردنية" في القاهرة

بدأت في العاصمة المصرية، القاهرة، الخميس، قمة ثلاثية تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عقد القمة يأتي في إطار "مواصلة التشاور والتنسيق المكثفين إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولمتابعة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل وعلى كافة الصعد".

والثلاثاء، ذكرت "وفا" أن القمة تهدف إلى "حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية، والعمل على فتح مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.