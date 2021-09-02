سعوديون يدفعون دية 6 مقيمين وينقذوهم من الإعدام

تمكن سعوديون في محافظة الطائف في المملكة السعودية من إنقاذ 6 مقيمين متهمين بالقتل من عقوبة الإعدام، بعدما دفعوا "ديات" لعائلات الضحايا فاقت مليوني دولار، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، الخميس، أن "مواطنين ومواطنات سعوديين تمكنوا من إنقاذ 6 مقيمين من جنسيات مختلفة من القصاص (الإعدام) بعد دفع جملة الديات التي بلغت 8 ملايين ريال (حوالي مليونين و135 ألف دولار)".

وأفادت الصحيفة بأن أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم، وهم 3 مصريين وسوداني ويمني وفلسطيني، وجميعهم تورطوا في قضايا قتل.

ونقلت عن مدير عام "لجنة إصلاح ذات البين" في الطائف أحمد الزهراني، قوله إن "اللجنة تبذل جهودا في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب".

وتُعنى لجان "إصلاح ذات البين" في المحافظات السعودية بتنظيم عملية جمع ودفع "الديات" لأسر الضحايا من أجل إنقاذ المتهمين بالقتل من عقوبة الإعدام.

ويجيز القانون السعودي الصلح في قضايا القصاص بدفع الدية (مبالغ مالية) لذوي الضحايا، ثم العفو عن المحكومين بالإعدام.