وزيرة ليبية تدعو لفتح معهد "يونس إمره" التركي في بلادها

دعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توغي، الخميس، إلى فتح فرع لـ"معهد يونس إمره" الثقافي التركي في بلادها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة، بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في العاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للوزارة.

ودعت توغي خلال اللقاء إلى "فتح المركز الثقافي التركي (يونس إمره)، وتفعيل عمل المركز الثقافي الليبي في أنقرة، لتكون حلقة الوصل الداعم للتعاون الثقافي بينهما".

وأعربت عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الثقافية الليبية التركية، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وتمتين التواصل بين مثقفيهما، وتنفيذ برامج مشتركة.

من جانبه، أكد المسؤول التركي "حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات الثقافية مع ليبيا، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين".

وبحسب المصدر ذاته، بحث الطرفان "أوجه التعاون في المجالات الثقافية، وفرص تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها".

ومعهد "يونس إمره" تأسس بالعاصمة أنقرة عام 2009، تيمنا باسم الشاعر التركي الشهير يونس إمره (توفي عام 1321)، ليكون خلال السنوات العشر التالية بمثابة جسر تواصل بين تركيا والعالم.

ويقوم المعهد بتدريس اللغة التركية لأكثر من 400 ألف طالب في 194 دولة، إضافة إلى تنظيم مئات الفعاليات الثقافية سنويا في عدة دول حول العالم.

يُذكر أن تركيا وليبيا تحظيان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، وتجمع بينهما العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية.