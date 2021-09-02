وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يحذر لبنان من استيراد الوقود الإيراني

حذر وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي من استيراد النفط الإيراني للبنان قائلين إنه قد تكون له "عواقب وخيمة".

وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، يوم الأربعاء، أن أمريكا تتطلع لمساعدة لبنان في التغلب على نقص الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل ودفعوا من أجل تشكيل فوري لحكومة لبنانية يمكن أن تبدأ بإصلاحات عاجلة.

كما تعهدوا بدعم الجيش اللبناني. وشهدت القوات انخفاضا في قيمة رواتبهم أكثر من 90 بالمائة، وسط انهيار الليرة اللبنانية جراء الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ ما يقرب من عامين.

قال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت للصحفيين في ختام الزيارة التي استغرقت يومين "الخطوة الأولى لمساعدة الشعب اللبناني هي تشكيل الحكومة، ولا عذر في أن القادة السياسيين في لبنان، وسط هذه الأزمة التي تهدد الحياة، رفضوا اتخاذ الخيارات الصعبة من أجل تشكيل الحكومة.. حكومة يمكنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي.. حكومة يمكنها تمثيل الشعب اللبناني في علاقاته مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة ".

وخلال زيارة شملت اجتماعات مع الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء المكلف، قال المشرعون الأمريكيون إنهم تلقوا وعودا بتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الأسبوع.

تأتي زيارة لبنان بعد أسبوعين من إعلان زعيم جماعة حزب الله المدعومة من إيران أن ناقلة وقود إيرانية أبحرت باتجاه لبنان، وستتبعها ناقلات أخرى للمساعدة في تخفيف ازمة الوقود.

تنتهك عملية التسلم التي نظمها حزب الله العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، بعد أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية والذي أبرم عام 2018.

فيما انتقد السناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت حزب الله ووصفه بأنه "منظمة إرهابية سرطانية خبيثة" مضيفًا أنهم سمعوا "بشكل مقلق للغاية عن التأثير الإيراني السيئ وخاصة فيما يخص الوقود".

وأضاف بلومنتال أنه لا يوجد سبب يدعو لبنان للاعتماد على إيران لأن هناك الكثير من "مصادر الوقود الأخرى، بلا عواقب خطيرة محتملة للاعتماد على النفط الإيراني".

ولبنان بلا حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ 10 أغسطس/ آب 2020 عندما استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، بعد أيام من انفجار هائل في ميناء بيروت أدى إلى مقتل 214 على الأقل وإصابة نحو 6000 وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها.

وتمت تسمية ثلاثة سياسيين لتشكيل حكومة منذ ذلك الحين، لكن الخلافات السياسية بين الجماعات المتنافسة أجبرت اثنين منهم حتى الآن على التنحي. وتم تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة في أواخر يوليو/ تموز لكنه لم ينجح حتى الآن.

لبنان غارق في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن الماضي. انهارت العملة المحلية مع نضوب الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود والغاز.

اقترحت الولايات المتحدة أن تساعد واشنطن لبنان في الحصول على الكهرباء من الأردن وتسهيل تدفق الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى شمال لبنان.

وقال ميرفي إن عبور الوقود من خلال سوريا من المحتمل أن يخضع لعقوبات يفرضها الكونغرس، لكنهم يعملون على حل هذه العقبة من خلال بحث "ما إذا كان بإمكاننا المساعدة في تسهيل ذلك العبور دون تطبيق العقوبات الأمريكية."

وتابع ميرفي "آمل أن نتمكن من إيجاد طريقة لإنجاز ذلك لا تنطوي على أي عقوبات أمريكية"، مضيفا أن هذه ليست سوى واحدة من عدة طرق "نعمل بجد (من خلالها) لمحاولة إيجاد حل لأزمة الوقود."

وقال بلومنتال إن أعضاء مجلس الشيوخ يستكشفون طرقا محددة للغاية لرفع الرواتب الحالية للقوات اللبنانية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، و"ربما أعلى". ولم يوضح كيف، لكنه قال إنهم سيناقشون الأمر لدى عودتهم الى الولايات المتحدة مع لجنة الخدمات المسلحة بالكونغرس.

وتابع قائلا "القوات المسلحة في هذا البلد هي الصمغ الذي يربط البلاد ببعضها في كثير من النواحي".