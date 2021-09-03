قطر تأمل بفتح ممرات إنسانية في المطارات الأفغانية خلال اليومين القادمين

أعربت قطر الجمعة عن أملها في فتح ممرات انسانية في المطارات الأفغانية خلال 48 ساعة، بحسب ما أفاد مسؤول قطري قناة "الجزيرة" لدى وصوله إلى العاصمة الأفغانية.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني: "نتمنى خلال الـ24 ساعة القادمة أو الـ48 ساعة القادمة أن نرى فتح ممرات انسانية لدخول المساعدات الإنسانية لمطار كابول والمطارات الاخرى التي تعمل".

والأربعاء، حطّت طائرة قطرية تحمل فريقا فنيا في كابول لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطلّع على الملف.

وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابول منذ انسحاب القوات الأميركية الاثنين.

وأكد القحطاني للجزيرة أن "الفنيين والخبراء القطريين قاموا بجهد كبير خلال ال48 ساعة الماضية واليوم أيضا العمل مستمر".

وأضاف "الجهود القطرية ما زالت مستمرة. لا شك أن هناك تحديات لوجستية وفنية وقمنا بإصلاح الكثير من هذه الأمور".

وتتوسط قطر بين طالبان والدول الغربية في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد بعد حرب استمرت عقدين. كما تستضيف مكتبا للحركة وقد سهلت المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة.