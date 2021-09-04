الدفاع التركية: تحييد 7 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 7 من إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ك ج ك" شمالي العراق، بينهم قياديين.

وأكدت الوزارة في بيان، على استمرار كفاحها ضد الإرهاب بحزم وإصرار كبيرين، لافتة أن القوات المسلحة التركية وجهت ضربة قاسية جديدة على التنظيم الإرهابي شمالي العراق.

وأضافت أن القوات الجوية التركية تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من التنظيم في منطقة غارا، بينهم قياديين.

وأوضحت أنه يوجد بين هؤلاء الإرهابيين الـ7، ما يدعى بمسؤولي التشكيلات النسائية، ومسؤول الأكاديميين، ومسؤول مدرسة الاغتيالات، ومسؤول العلاقات العامة في التنظيم.