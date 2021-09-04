غزة.. فقدان الاتصال بصيادين اثنين كانا يعملان في البحر

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، السبت، فقدان الاتصال بمركبة صيد على متنها صيادين كانا يعملان في البحر قبالة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين بالقطاع، إن "الاتصال مع هذه المركبة منقطع منذ الجمعة".

ولفت إلى أن "سبب انقطاع الاتصال مع الصياديْن مجهول حتى اللحظة (07:35 ت.غ)، وغير معروف إن كان عطل فني، أم تعرضا للاعتقال وسط البحر".

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرا تضم حوالي 40 ألف فردا، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد لفترات طويلة.