قمة تضم زعيمي مصر وقبرص الرومية في القاهرة ركزت على التعاون العسكري

أعلنت مصر، السبت، عقد قمة مع قبرص الرومية لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ووفق بيان للرئاسة المصرية: "تعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي الرومي نيكوس أنستاسيادس، بقصر الاتحادية (شرقي القاهرة)".

وأفاد البيان بأن "اللجنة العليا ستعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، وتتناول تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والأمني، إضافة إلى مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة".

وأوضح أن المباحثات تتطرق أيضاً إلى "مستجدات الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

فيما أوضح بيان ثان للرئاسة المصرية، أن المناقشات تطرقت إلى "أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الرابط بين حقل (أفروديت) القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط (شمال)، تمهيدا للتصدير للأسواق الأوروبية".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة ونيقوسيا، بالشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين".

كما أكد الرئيسان "ضرورة العمل على ترجمة الالتزام السياسي بين البلدين، إلى مشروعات وبرامج تحقق مصلحة الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية"، بحسب المصدر ذاته.

وفي مايو/ أيار الماضي، شهدت قبرص الرومية، لقاء ثلاثيا ضم وزير دفاعها شارالامبوس بيتريدس، ونظيريه المصري محمد زكي، واليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس.

واتفق الوزراء الثلاثة آنذاك على "تطوير التعاون العسكري والدفاعي لدعم السلام والاستقرار والرخاء في شرق المتوسط".

وفي يوليو/ تموز الماضي، بحث وزير الدفاع المصري مع نظيره القبرصي الرومي، بالقاهرة، التعاون العسكري والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.