إسرائيل تعتقل 11 فلسطينياً بينهم 5 أطفال بالضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت وصباح الأحد، 11 فلسطينياً، بينهم 5 أطفال بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الصحفي ساري جرادات، من بلدة سعير شرقي مدينة الخليل (جنوب)، إن "قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي "راس العاروض" جنوبي البلدة، واعتقلت 5 أطفال.

وأضاف أن "الأطفال هم هشام نعيم جرادات، محمد خالد جرادات، رشاد محمد جرادات، موسى أدهم جرادات، ومراد شحادة المطور، وجميعهم في الـ14 من العمر".

وأوضح جرادات أن "جيش الاحتلال اعتقل أيضا شابين من نفس البلدة، دون أن يعرف المكان الذي نقلا إليه المعتقلون.

وفي بيت لحم (جنوب)، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن "جيش الاحتلال اعتقل، صباح الأحد، شابين أحدهما بعد مداهمة منزله ببلدة جناتة جنوبي المدينة، والآخر على حاجز عسكري شمال شرق المدينة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أما شمالي الضفة الغربية، فنقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن" قوات الاحتلال اعتقلت، صباح الأحد، مواطنين اثنين" و لم تعرف هويتهما .

وذكرت أن الاعتقال جرى على حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال عند مدخل قرية عانين" غرب مدينة جنين.

وحتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.ي