الحوثي يستهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية بصواريخ باليستية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، استهدافها منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية، باستخدام 10 طائرات مسيرة و6 صواريخ باليستية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع إن "الجماعة تمكنت من استهداف منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمنطقة الدمام شرقي السعودية بـ8 طائرات مسيرة نوع (صماد 3) وصاروخٍ باليستي نوع (ذو الفقار)".

وأضاف: "تم كذلك قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطق جدةَ وجيزان ونجران السعودية بـ5 صواريخَ باليستية نوع (بدر) وطائرتينِ مسيرتينِ نوع (صماد 3)".

‏وتابع: "حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.. نحذر العدوَّ السعوديَّ من عواقب استمراره في العدوانِ على بلدِنا".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل السعودية حول البيان.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فجر الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات حوثية مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقت صوب المملكة، مساء السبت.

وأوضحت في بيان صادر عن المتحدث العسكري للوزارة تركي المالكي أن" طفلين أصيبا وتضرر 14 منزلا أثناء اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي في الدمام.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف السعودي الإماراتي، الذي تقوده السعودية في اليمن إحباط هذه الهجمات، والتي خلفت بعضها ضحايا مدنيين.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.