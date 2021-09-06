الاتحاد الأوروبي يعلن اعتزامه مراقبة الانتخابات العراقية

أعلن مسؤول أوروبي، الاثنين، اعتزام مراقبة المفوضية والبرلمان الأوروبيين، للانتخابات العراقية المقررة في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان للحكومة العراقية، عقب لقاء رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل.

وأوضح بوريل الذي وصل العراق الإثنين في زيارة غير محددة المدة أن "الاتحاد الأوروبي حريص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين".

من جهته، أكد الكاظمي أن بلاده "تولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات". ولم يحدد بوريل، موعد إرسال تلك الفرق أو عددها.

وفي أكثر من مناسبة، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجراء انتخابات أكتوبر/ تشرين أول في أجواء آمنة ونزيهة، بعد نيلها ثقة البرلمان في مايو/ أيار 2020، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.