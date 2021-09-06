وزير الداخلية السعودي يجري زيارة رسمية لقطر ويلتقي الأمير تميم بن حمد

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود آل سعود، وبحث الرجلان تطور العلاقات الثنائية وسبل التعاون الأمني.

وجرى الاستقبال في الديوان الأميري، بالدوحة.

وذكر بيان للديوان، أنه جرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، والتعاون الأمني بين البلدين".

وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير عبد العزيز بن سعود، نقل تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لأمير قطر، و"تمنياتهما لدولة قطر حكومة وشعباً بدوام الرقي والازدهار".

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، أشاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بعلاقات بلاده مع قطر، واصفا إياها بأنها "جيدة جدا".

ووفي يونيو/ حزيران 2017، اندلعت أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها لجماعات متطرفة.

وخلال قمة خليجية في مدينة العلا السعودية، جرى الإعلان في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ 1981.

واستأنفت السعودية وقطر فتح المعابر، والرحلات التجارية وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة لتسمية سفيرين للمرة الأولى منذ 2017.