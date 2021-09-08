أسرى فلسطينيون يشعلون النار في 7 زنازين بسجن النقب احتجاجا على الإجراءات العقابية

أشعل أسرى فلسطينيون، النار في زنازينهم، بسجن النقب (جنوب)، الأربعاء، ردا على إجراءات عقابية، تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم، منذ فرار 6 معتقلين، من سجن جلبوع، يوم الإثنين الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن معتقلي قسم 6 في سجن النقب، أشعلوا النيران في الغرف، رفضا لعمليات "التنكيل والتهديد بالتصعيد التي تنتهجها إدارة السجون".

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مسؤول لم تسمه في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله إن 7 من أصل 12 زنزانة، تضم سجناء حركة الجهاد الإسلامي في معتقل "كتسيعوت" (النقب)، قد أُضرمت فيها النيران.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي احتجاجا من الأسرى على قرار تفريقهم بين السجون المختلفة.

وينتمي 5 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع، لحركة "الجهاد"؛ أما السادس، فهو عضو في حركة "فتح".

وفيما يخص بقية السجون، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن وحدات خاصة إسرائيلية، قد اقتحمت عددا منها، ونكّلت بالأسرى ونقلت عددا منهم إلى سجون أخرى.

وذكر في بيانه أن حالة من "التوتر الشديد" تسود غالبية السجون الإسرائيلية، جراء فرض إداراتها إجراءات عقابية بحق المعتقلين.

وأضاف أن كافة المعتقلين في جميع السجون، أعلنوا أنهم سوف "يواجهون الإجراءات العقابية الإسرائيلية".

ونجح 6 معتقلين فلسطينيين، بالفرار من سجن جلبوع، يوم الإثنين الماضي، مستخدمين نفقا من فتحة في زنزانتهم.