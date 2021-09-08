الأردن يستضيف اجتماعاً لوزراء طاقة عرب لبحث تزويد لبنان بالكهرباء

بدأت في مقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في عمان، اجتماعات مغلقة لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن المستضيف، لبحث تزويد لبنان بالكهرباء والغاز.

وأفادت مراسلة الأناضول، أن الاجتماعات المغلقة انطلقت الأربعاء، بعد أيام من إعلان الأردن استضافته مؤتمرا لحل أزمة الطاقة التي يعانيها لبنان، خاصة الكهرباء.

والأحد، أبلغت مصادر محلية "الأناضول"، أن الاجتماع سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الأربع، يتم بناء عليها تشكيل لجان فنية مختصة لبحث جاهزية الدول لاستقبال وتمرير الغاز.

وستدرس اللجان أيضا جاهزية البنى التحتية في هذه الدول، خصوصا في سوريا ولبنان، وموعدا مقترحا للبدء في ضخ الغاز المصري وتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، بحسب المصادر.

ويعاني لبنان أزمة نقص حادة في إمدادات الكهرباء لنقص وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار المشتقات بفعل انهيار الليرة، وعدم وفرة النقد الأجنبي اللازمة للاستيراد.