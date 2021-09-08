الجيش الإسرائيلي يعتقل أقرباء الأسرى الفلسطينيين الفارين

قام الجيش الإسرائيلي باعتقال أقرباء الأسرى الستة، الذين نجحوا في الفرار من سجن "جلبوع"، وفق ما أورد نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء.

وذكر النادي في بيان صحفي، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجرا أربعة من ذوي الأسرى الستة الفارين، من بلدتي عرابة ويعبد، بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي داهمت بلدات "عرابة ويعبد وبئر الباشا ودير أبو ضعيف"، بمحافظة جنين.

وأوضح الشهود أن القوات شرعت بعملية تفتيش منازل ومخازن ومحال تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة في تلك البلدات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، البحث عن 6 فلسطينيين فروا، الاثنين، من سجن "جلبوع"، شمالي إسرائيل.

وتتركز أعمال البحث في الضفة الغربية بمحافظة جنين، الأقرب إلى سجن جلبوع، إذ تعود أصول المعتقلين الستة إلى بلداتها.

وكان فرار المعتقلين الستة من سجن جلبوع شديد الإحكام، قد تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.