حزب العدالة والتنمية المغربي يتحدث عن خروقات كبيرة في الانتخابات

تحدث حزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) عن وجود "خروقات بالجملة" سجلت في الساعات الأولى من الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف الحزب في بيان أن "الساعات الأولى من يوم الاقتراع شهدت عدة خروقات وتجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة، بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة برشيد (شمال) من طرف بلطجية محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، وتخريب تجهيزاته".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من حزب "التجمع الوطني للأحرار" .

وأردف البيان: "كما شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، علاوة على النقل المكثف لهم، وهو عمل غير قانوني يؤثر بشكل واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم".

وتابع: "بلغت الخروقات درجة تهديد مراقبين لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء البدني عليهم، وإجبارهم على مغادرة مكاتب التصويت في مناطق مختلفة، كما حدث في القصيبية بسيدي سليمان وسيدي بنور والدريوش (شمال)، دون أن تتدخل السلطات لحمايتهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية والبلدية، بلغت 12 بالمئة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 12:00 ظهرا (11:00 ت.غ) .

وانطلقت في المغرب، صباح الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة يحق التصويت فيها لـ 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.

وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان - 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.