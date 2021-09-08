قصف جوي للطيران الروسي وبري لقوات النظام السوري على إدلب

قتل 4 مدنيين وأصيب آخران في هجوم لقوات النظام السوري وداعموها على مركز محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، الثلاثاء.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، المتمركزة في مدينة سراقب جنوب شرقي المحافظة، قصفت مركز مدينة إدلب باستخدام صواريخ أرض ـ أرض.

كما أوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التي قامت بعمليات الإنقاذ، أن 4 مدنيين قتلوا جراء القصف، فيما جرح مدنيان تم نقلهما إلى المستشفى.

من جهة أخرى، أصيب 3 أطفال وامرأة بجروح الثلاثاء أيضاً ، في قصف جوي روسي على مخيم للنازحين شمالي محافظة إدلب، وفق الدفاع المدني السوري.

وقالت مصادر الخوذ البيضاء إن 3 أطفال وامرأة جرحوا في استهداف مخيم مريم الواقع في بلدة معرة مصرين شمالي إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.