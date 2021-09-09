وقفات للتضامن مع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية في الضفة

شهدت مدن فلسطينية عدة في الضفة الغربية، الخميس، وقفات للتضامن مع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والاحتجاج على الإجراءات العقابية بحقهم.

وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف إجراءاتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، حسب شهود عيان.

وتوزعت الوقفات في مدن رام الله (وسط) ونابلس وجنين (شمال) والخليل (جنوب).

وتحولت الوقفة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، اعتقل خلالها شاب، فيما تعرض صحفي للإصابة بقنبلة صوت في منطقة الركبة.

ولليوم الثالث على التوالي تفرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل وضرب المعتقلين، ونقلهم لسجون أخرى.

يأتي ذلك عقب نجاح 6 أسرى فلسطينيين، الإثنين، بالفرار من سجن "جلبوع" شديد التحصين في شمالي إسرائيل، مستخدمين نفقا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن.