"الحشد الشعبي" العراقي يطلق عملية عسكرية ضد "داعش" على الحدود مع سوريا

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" التابعة للجيش العراقي، الجمعة، انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش"، على الحدود مع سوريا.

وقال القائد في الهيئة، قاسم مصلح، في بيان، إن العملية التي تجري بمحافظة الأنبار، وتحمل اسم "ثأر الأبطال"، انطلقت فجر الجمعة، بمشاركة أربعة ألوية من قوات الحشد.

وأضاف مصلح: "العملية تهدف إلى تعقب خلايا داعش في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه معبر الوليد الحدودي مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا وتتخذها عصابات التنظيم ملاذا أمينا لها".

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجسا أمنيا بالنسبة لبغداد منذ سنوات طويلة، إذ يتسلل عبرها مسلحو "داعش".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.