تسيير رحلات مباشرة بين المنامة وتل أبيب نهاية سبتمبر

قال السفير البحريني في إسرائيل، خالد الجلاهمة، الجمعة، إن شركة طيران الخليج، ستسيّر رحلتين مباشرتين أسبوعيا، بين المنامة وتل أبيب، بدءا من نهاية الشهر الجاري.

وقال في تغريدة على تويتر "ناقلنا الوطني (طيران الخليج) أعلن للتو أن أول رحلة له من وإلى تل أبيب، ستكون في 30 سبتمبر/أيلول".

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين "سعيد جدا، بأن تختبروا أرض البحرين".

وفي ذات السياق، قالت شركة طيران الخليج، في تغريدة على تويتر "نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر/أيلول 2021، بواقع رحلتين أسبوعيتين".

وكان الجلاهمة، قد وصل إلى إسرائيل نهاية الشهر الماضي، ليبدأ مهامه الرسمية.

وأعلنت البحرين نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والبحرين، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.