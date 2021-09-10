لبنان.. ميقاتي سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة ظهر الجمعة

قال مصدران مقربان من الرئاسة اللبنانية، إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة، ظهر الجمعة، إلى الرئيس ميشال عون.

وأوضح المصدران، اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما كونهما غير مخولين للحديث مع الإعلام، أن ميقاتي سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى عون في قصر بعبدا الرئاسي، شرقي العاصمة بيروت، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف أحد المصدرين أن اتصالا هاتفيا جرى بين ميقاتي وعون للاتفاق على اللقاء في قصر بعبدا، عقب أداء صلاة الجمعة، لتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال إيلي الفرزلي نائب رئيس البرلمان في تصريح لإذاعة "صوت كل لبنان" الخاصة، إن مسار تشكيل الحكومة الجديدة باتت تغلفه "أجواء إيجابية".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف عون، ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار كل من سعد الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال المهمة، جراء خلافات بين القوى السياسية.

ومنذ أكثر من عام تحول الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة جديدة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت عقب انفجار كارثي بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.