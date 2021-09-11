العراق..إصابات جراء ثلاثة انفجارات في كربلاء

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بإصابة عنصرين من الشرطة وآخر مدني، جراء ثلاث انفجارات بعبوات ناسفة في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال ضابط بشرطة المحافظة لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت السبت في ناحية الخنافسة شمال غربي كربلاء".

وأضاف أن أحد الانفجارات الثلاثة "استهدف دورية للشرطة وآخر مركبة مدنية، فيما انفجرت العبوة الثالثة على طريق رئيس في الناحية".

وأوضح أن "الانفجارات تسببت بإصابة عنصرين من الشرطة ومدني بجروح مختلفة".

ولم يصدر عن السلطات العراقية أي تعليق فوري حول الأمر، حتى الساعة 12:35 (ت.غ).

وتضم كربلاء، مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس (ثاني وثالث أئمة أهل البيت لدى الطائفة الشيعية)، وتخضع المدينة منذ سنوات لإجراءات أمنية مشددة، عقب هجمات انتحارية أوقعت مئات الضحايا.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.