العراق يعلن عن بدء الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المبكرة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع)، في بيان لها، إن "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

وستجرى الانتخابات، في وقت تشّن فيه القوات العراقية عمليات عسكرية واسعة شمال وغرب وشرق البلاد، ضد خلايا تنظيم "داعش" التي بدأت مؤخراً بشّن مزيد من الهجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية وأمنية، خلفت قتلى وجرحى.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الجمعة، بأن 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي في مايو/ أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.