مقتل ثلاثة عسكريين بهجوم لـداعش في الموصل

قُتل ثلاثة عسكريين عراقيين وأصيب آخرون، في هجوم بعبوة ناسفة شنته عناصر من تنظيم "داعش"، بمحافظة نينوي (جنوب شرق).

وقال ضابط في شرطة المحافظة، إن "عناصر من داعش هاجموا فجر السبت قرية الخطاب، جنوب شرقي الموصل، باستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة".

وأوضح أن "قوات مشتركة من الجيش والحشد العشائري (قوات سُنية منضوية في الحشد الشعبي) تصدت للهجوم".

وأضاف أن تلك القوات " تعرضت لكمين بهجوم بعبوة ناسفة، فجرها المسلحون، ما تسبب بمقتل عسكريين اثنين وعنصر بالحشد العشائري، وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، كما لم يصدر تعقيب من السلطات العراقية، حتى الساعة 06:30 (ت.غ).

وخلال الأسابيع الماضية، تبنى تنظيم "داعش"، سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن ومنشآت للطاقة إلى جانب هجمات استهدفت أسواقا شعبية وخلفت قتلى وجرحى.

ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.