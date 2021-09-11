نائب عربي بالكنيست: فرار الأسرى يبشر بتحرر ملايين الفلسطينيين من الاحتلال

قال رئيس القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل)، أيمن عودة، السبت، إن نجاح 6 أسرى في الفرار من سجن إسرائيلي، يبشر بتحرر ملايين الفلسطينيين من الاحتلال.

جاء ذلك في منشور لعودة على حسابه بموقع "فيسبوك"، على خلفية إعلان أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقال 4 أسرى من بين 6 فروا فجر الإثنين الماضي، من سجن "جلبوع" شديد الحراسة.

وقال رئيس القائمة (6 مقاعد من أصل 120 بالكنيست): "مهما كان (..) إذا كانت قضية الأسرى تتراجع وتتقدّم في الأولويات فهي اليوم حاضرة بقوة".

وأضاف النائب بالكنيست: "إذا كان ستة أسرى قد اخترقوا السجن المباشر الضيّق والمحكم، فملايين الشعب الفلسطيني سيقطعون أنفاس الاحتلال العجوز، ويتحرر الشعب ويتحرر الأسرى".

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت صباح السبت، إن قوات الأمن اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في منطقة أم الغنم قرب جبل الطور شمالي إسرائيل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفارين، وهما محمود العارضة ويعقوب قادري في مدينة الناصرة (شمال).

وتعليقا على اعتقال العارضة وقادري، غرد النائب العربي بالكنيست عن القائمة المشتركة، قائلا: "الليلة سيتم تعذيب الهاربين اللذين تم القبض عليهما بشدة، فقط للانتقام من نجاحهما في خداع السادة، هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاستعمار دائما".

يشار إلى أنه تم نقل الأسرى الأربعة بعد إعادة اعتقالهم للتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام (شاباك).

وفجر الإثنين الماضي، نجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بالفرار من سجن "جلبوع"، شمالي إسرائيل.