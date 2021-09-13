الإعلام الإسرائيلي: مصر للطيران ستسير رحلات مباشرة بين القاهرة وتل أبيب

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، الإثنين، إن شركة "مصر للطيران" ستبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتل أبيب.

وقالت الهيئة "للمرة الأولى منذ عقود، ستُشغّل شركة الطيران الوطنية المصرية، مصر للطيران، خط طيران منتظم بين القاهرة ومطار بن غوريون".

وأضافت "ستَطير الشركة بطائراتها الرسمية، وليس تحت العلامة التجارية التابعة لها وهي شركة طيران سيناء".

وتابعت "في المرحلة الأولى، ستكون هناك أربع رحلات أسبوعياً".

ولم يصدر تعليق رسمي من شركة مصر للطيران، بخصوص ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي فحسب، وسط فتور ورفض شعبي.