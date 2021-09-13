الإمارات.. إدراج 38 شخصا و15 شركة على قائمة الإرهاب

أدرج مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين، 38 شخصا بينهم 5 إيرانيين وأفغاني وسعودي، على قائمة الإرهاب بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن "مجلس الوزراء أصدر قرارا تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

وأضافت أن القرار "يأتي في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وطالب القرار وفق المصدر ذاته "الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".

وتشمل القائمة، 4 إماراتيين بجانب اثنين من كل من لبنان والعراق، و8 من اليمن، و4 من سوريا، و5 من إيران و6 من نيجيريا، فضلا عن شخص من كل من سانت كيتس ونيفيس (دولة اتحادية)، وبريطانيا، وروسيا والأردن، والهند وأفغانستان، والسعودية.

كما يضم الإدراج 15 شركة لم يعلن القرار تبعيتها، وإن كان معظمها يحمل أسماء عربية.